Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и BABA YAGA встретились на красной дорожке «Жара Music Awards». Фото предоставлено пресс-службой BY.

В начале апреля в Crocus City Hall состоялось, пожалуй, самое ожидаемое музыкальное событие года: «Жара Music Awards» - мероприятие, на котором открываются новые имена и награждаются лучшие из лучших. На красной дорожке были самые топовые звезды: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Zivert, Валерия, Моргенштерн, Artik & Asti, Даня Милохин, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Егор Крид, Григорий Лепс и многие-многие другие. Толику сказки и веселого безумия в происходящее определенно добавила BABA YAGA. Самая знаменитая сказочная бабушка России тоже пришла погреться на «Жару»!

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Само собой, пришла не одна, а с целым мешком подарков: стильные мобильные аксессуары от BY и FORZA оценили все знаменитости от мала до велика. Детям Филиппа Киркорова - Алле-Виктории и Мартину-Кристину – подарки от Бабы Яги тоже «зашли»; еще бы, прямиком из сказочного леса!

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Фото предоставлено пресс-службой BY.

Конечно, такое мероприятие еще один повод блеснуть своими самыми изысканными и экстравагантными нарядами; так, Ольга Бузова выбрала длинное сказочное платье с шлейфом, Zivert – дерзкое черное мини-платье, ну а BABA YAGA осталась верна своему стилю: узнаваемая яркая бандана и цветастое платье – отличный выбор для выхода в свет!

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Так как BABA YAGA – завсегдатай подобных мероприятий, многие ее уже знают, общаются, как со старой знакомой и с удовольствием дают интервью. С Катей Лель бабушка обсудила последние модные тенденции, с Валерием Меладзе спела дуэтом и узнала, верят ли дети Киркорова в сказки (спойлер: конечно, да!).

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Как всегда, «Жара» прошла жарко – иначе и быть не могло: самые модные исполнители, праздничная атмосфера, искрометные шутки и, конечно, фееричный концерт.