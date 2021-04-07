США обвинили Россию в нарушении ДОН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон считает, что Москва нарушает Договор по открытому небу, и призывают Россию вернуться к соблюдению соглашения. Такое заявление сделали в Госдепе.

В Госдепе отметили, что на сегодняшний день решение о будущем участия США в Договоре по открытому небу не принято, но американская сторона активно проводят обзор вопросов, связанных с ДОН, консультируются с союзниками и партнерами.

«Никакого решения о будущем участия США в ДОН пока не принято … США активно рассматривают вопросы, связанные с договором», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в ведомства, одним из относящихся факторов к вопросу об участии США в ДОН в Госдепе назвали «продолжающееся несоблюдение Россией договора».

«По мере продолжения данного процесса мы призываем Россию предпринять шаги, чтобы вернуться к соблюдению соглашения», - говорится в заявлении.