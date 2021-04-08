Представители ООН подтвердили причину гибели ребенка в Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел по итогам посещения Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине места гибели ребенка подтвердила причину его смерти.

"Действительно, коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в поселке Александровское. Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика. На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений", - сообщила Троссел РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе предположительно украинский беспилотник сбросил на мирное поселение взрывное устройство. В результате этого пострадали женщина 66 лет и мальчик, который не выдержал ранений. Сообщалось, что мальчика похоронили в закрытом гробу. Киев не принес извинений за случившееся, но при этом направил ноту СММ ОБСЕ назвав трагедию в поселке Александровское "фейком".