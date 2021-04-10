Похороны принца Филиппа пройдут в Виндзоре 17 апреля 2021 года

Похороны принца Филипа пройдут в Виндзоре 17 апреля 2021 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Букингемский дворец сообщил, что похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля 2021 в Виндзоре.
Похороны принца Филиппа не будут государственными, они пройдут в узком кругу из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Также известно, что ранее сам Филипп принял участие в составлении сценария своих похорон. Они, согласно официальным данным, пройдут скромнее, чем полагается королевской особе.
Принц Филипп скончался 9 апреля. Ранее он перенес короновирус, а после и операцию на сердце. В связи с кончиной дедушки на родину вернется принц Гарри.
В Британии объявлен восьмидневный траур, королевская семья будет соблюдать его две недели.
Ранее военный колледж Объединенного королевства попросил общественность не пытаться каким -либо образом присутствовать на похоронах принца Филиппа.