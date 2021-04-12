Прокуратура Нидерландов воздержалась от комментариев утечки аудиозаписей по делу MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку попавших в распоряжение голландских журналистов аудиозаписей, которые, как предполагается, могут иметь отношение к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.

- У нас нет комментариев, - сказали в прокуратуре на ТАСС на просьбу прокомментировать утечку или подтвердить подлинность записей разговоров, приписываемых Сергею Дубинскому, который является одним из четверых обвиняемых по делу MH17.

Ранее сообщалось, что в эфире передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации прозвучало сообщение о том, что один из подозреваемых по делу о крушении "Боинга" рейса МН 17 малазийской компании 17 июля 2014 года, Сергей Дубинский, в течении нескольких часов не знал о том, что в небе Донбасса, на территории, где в тот момент шли боевые действия, был поражен и потерпел крушение гражданский лайнер.