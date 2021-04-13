Макрон и Зеленский встретятся 16 апреля 2021 года в Париже. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в конце недели, 16 апреля, посетит Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает газета Le Figaro.

О визите Зеленского в Париж стало известно еще на прошлой неделе. Не уточнялась лишь дата встречи президентов.

"После остановок в Катаре, на фронте на востоке Донбасса, а вскоре и в Турции, президент Владимир Зеленский направляется в Париж, вероятно, к концу следующей недели, на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном", - сообщала ранее газета KyivPost.

Основной целью поездки Зеленского станет "встреча с Макроном один на один". Отмечено, что президенты обсудят присутствие российской армии на границе с Украиной.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что передвижение российской армии внутри страны никого не должно касаться, РФ вправе укреплять свои границы.

Напомним, ранее Зеленский уже провел разговор на эту тему с президентом США Джо Байденом, который выразил приверженность Киеву. Зеленский также обратился к НАТО. Альянс незамедлительно провел экстренное совещание по вопросу Донбасса. Во вторник, 13 апреля, генсек Столтенберг и глава МИД Украины Кулеба провели совещание, в котором НАТО поддержал Украину, отметив, что суверенное государство вправе вступить в альянс.