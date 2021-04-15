Украина призвала Запад вернуть ей статус ядерной державы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал Запад вернуть Украине статус ядерной державы.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - заявил дипломат сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk, отметив, что его страна нуждается в современном оружии.

Позднее на своей странице в Twitter он также подчеркнул, что Киев ждет от Германии сильной военной поддержки. Мельник отметил, что украинские власти рассчитывают на вступление в НАТО.

Напомним, что в последнее время возросло мировое внимание к ситуации в Донбассе. Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области вблизи границы с Украиной. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на своей территории российская армия может передвигаться в любую сторону, и это никого не должно волновать.