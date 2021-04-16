Центробанк России отозвал лицензию у Интерпромбанка Фото: Анастасия Осипова

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Интерпромбанк», которая занимала 151 место в банковской системе страны по величине активов. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщается на официальном сайте регулятора.

Банк России принял решение о лишении кредитной организации лицензии, поскольку «Интерпромбанк» неоднократно нарушал законодательство страны. Большую часть кредитного портфеля составляли проблемные ссуды. Снижение качества кредитного портфеля и вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери. На этом фоне руководство организации провело схемные сделки с непрофильными активами, чтобы скрыть реальную величину рисков и завышения величины капитала.

- На протяжении прошлого года фиксировалось снижение ликвидных активов до критического уровня. Это сопровождалось оттоком клиентских средств и привело к неэффективности деятельности банка, - говорится в сообщении ЦБ России.

Отмечается, что по итогам прошлого года «Интерпромбанком» получен убыток в 3,9 миллиарда рублей – это 57 процентов от суммы его капитала.

Кроме того, российской Центробанк аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.