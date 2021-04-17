Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по российской столице возбудило административное дело против известного рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для возбуждения дела стали клипы музыканта «Розовое вино-2» и «Family», сообщил в субботу, 17 апреля, источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

- Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление экс-депутата от партии ЛДПР Дмитрия Носова. Он пожаловался на клипы Моргенштерна. Рэперу по этой статье грозит штраф до одного миллиона рублей, - сообщил источник издания.

В свою очередь правозащитник музыканта Сергей Жорин отказался комментировать данный инцидент и административное производство в отношении Моргенштерна.

Напомним, что в конце марта текущего года Лига безопасного интернета обратилась в российскую Генеральную прокуратуру с просьбой проверить рэпера на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.