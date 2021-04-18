"Спартак" проиграл важный матч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" вечером 18 апреля 2021 года сенсационно проиграл на своем поле футбольному клубу "Уфа". Итог поединка - 0:3. В состав уфимского клуба, отметим, в начале 2021 года вернулся бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов. Он же и сидел на трибунах спартаковской арены в последнем поединке 26 тура.

Для команды Доменико Тедеско, которая весной 2021 года выдала серию побед, это поражение стало вторым подряд. Неделю назад в Черкизово "Локомотив" победил спартаковцев со счетом 2:0. Встреча с уфимцами прошла в особой атмосфере, поскольку 18 апреля 2021 года - 99 лет со дня основания футбольного клуба "Спартак" (Москва).

На 45-й минуте Владислав Камилов открыл счет в матче. А на старте второго тайма Филип Мрзляк удвоил преимущество уфимцев - 2:0 стали ударом для "Спартака". На 80-й минуте у спартаковцев удалили с поля защитника Жиго. А на 87-й точку в поединке поставил Камилов. Он забил гол - сначала не забил пенальти, но сыграл на добивании.

После поражения от "Уфы" спартаковцы опустились на третью позицию - 47 очков. У "Локомотива" остались 49 баллов после победы над "Ростовом" накануне. А вот "Уфа" благодаря успеху поднялась из зоны прямого вылета - у новой-старой команды Шамиля Газизова 20 очков и 14 позиция.