Депутат Рады спровоцировал скандал в стенах ПАСЕ, достав украинский флаг Фото: REUTERS

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал выступление украинского депутата Алексея Гончаренко, который достал флаг Украины во время своей речи, и указал политику на неоднократное нарушение правил.

«Ни одного слова нет в докладе о территориальной целостности государств-членов, о суверенности государств-членов. О мирном разрешении конфликтов в Европе. А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом. Многие из вас об этом забывают. Я взял этот флаг», - сказал украинский депутата во ходе обсуждения доклада «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы».

«Господин Гончаренко, это не разрешено в ПАСЕ», - заявил председатель ПАСЕ.

В свою очередь депутат Украины поинтересовалось у Дамса, в «чем проблема» с украинским флагом, но в определенный момент его микрофон просто отключили.

Глава ПАСЕ неоднократно призывал депутата Украины к порядку, и на этом заседании напомнил ему, что это не первый раз, когда Гончаренко, «грубо злоупотребляете своим правом на выступление», попросив подготовить доклад по данному инциденту.