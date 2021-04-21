В Минцифры объяснили, как защититься от скрывающихся под видом «Госуслуг» мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пользователям советуют не переходить по ссылкам из писем и проверять информацию в личном кабинете

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объяснили, как не попасться на улочку мошенников, которые прикрываются «Госуслугами». Преступники часто рассылают пользователям письма от имени портала и предлагают оплатить какой-либо штраф или перейти по ссылке.

Если человек следует инструкции мошенников, то он рискует потерять данные свой банковской карты и лишиться денег.

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов напомнил, что официальные письма от Единого портала приходят только с почтового адреса no-reply@gosuslugi.ru. Иные адреса указывают на мошенников.

Причем письма носят исключительно информационный характер, например, напоминание о замене водительского удостоверения или поздравление с праздников. А вот просьб указать банковские реквизиты или другую конфиденциальную информацию быть не может.

- Каждое такое письмо дублируется в личном кабинете на портале. Прежде, чем перейти по ссылке из письма, внимательно проверьте адрес сайта. В случае с порталом «Госуслуг» это всегда «esia.gosuslugi.ru», - отметил в беседе с ФАН Олег Качанов.

Еще один верный признак, что рассылку проводили мошенники – это неверный адрес в адресной строке. Вместо «esia.gosuslugi.ru» там может быть написано «gosuslugi», «posobie» и другие похожие слова.

- Если возникают подозрения, что рассылку провели мошенники, то нужно обратиться в службу поддержки портала. В случае факта мошенничества регистратору доменных имен и хостинг-провайдеру направляется запрос на блокировку фишингового ресурса, — добавил замглавы Минцифры России.

Еще один совет дал руководитель аналитического центра Лиги безопасного интернета Евгений Сулейманов. Он порекомендовал всегда обращать внимание на «замочек» в адресной строке браузера.

- Этот знак означает, что сайт имеет защитный сертификат и соединение осуществляется по протоколу HTTPS, то есть безопасно. Он стоит на всех государственных сайтах. Если его нет, значит это мошенники, - заключил эксперт.

Ранее в прокуратуре Москвы обратили внимание на то, что набирает популярность новая схема мошенников. Преступники предлагают оформить вклад под высокий процент и присылают жертве ссылку на страницу банка, где можно провести финансовые операции, пишет газета "Известия".