Роскачество рассказало, как отыскать украденный смартфон без выхода из дома Фото: Иван ПРОХОРОВ

Для того чтобы вернуть телефон, пропавший или украденный, следует сразу активировать определенные механизмы, которые есть в каждой из мобильных экосистем. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Как рассказал эксперт агентству «Прайм», на iPhone и iPad сразу после покупки необходимо активировать функцию удаленного доступа к смартфону – «Локатор». При потере устройство можно открыть приложение на другом устройстве Apple и дождаться отображения потери на карте, или же воспользоваться сервисом через интернет, введя в браузере адрес icloud.com/find, после чего войдя в свой Apple ID.

При потере смартфона или планшет Android, а также часов Wear OS, для поиска можно использовать аккаунт Google, если включена функция «Найти устройство». Однако должен быть выполнен ряд условий, которые связанны с работой устройства и подключением к Google. Через него на потерянное устройство придет уведомление, а на карте появится информация о том, где находится (или находилось) телефон, после чего его можно заблокировать, а также удалить данные или прозвонить на полной громкости.

Подобным образом устроен поиск смартфонов Huawei/Honor. После входа в аккаунт будут доступны аналогичны iOS и Android варианты временной блокировки, полного удаления данных, а также прозвона устройства.