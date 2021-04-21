Автоэксперт предложил способ борьбы с «ничейными» машинами

Председатель Всероссийского общества автомобилистов предложил способ борьбы с «ничейными» машинами Фото: Андрей ЗАМАХИН

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предложил способ борьбы с «ничейными» автомобилями. Речь идет о машинах, которые были проданы, но новые владельцы не потрудились поставить их на учет.

На эту проблему в ГИБДД обратили внимание после ДТП с Эдвардом Билом. В ведомстве отметили, что стоит вести пристальнее следить за регистрационными действиями по постановке машин на учет.

- Если автомобиль приобрел незаконопослушный гражданин, то можно ожидать самых разных происшествий, в том числе и со смертельным исходом. Многие люди требуют обязательно переоформлять авто в день сделки или отказываются от продажи и это не перестраховка, - отметил в беседе с ФАН председатель Всероссийского общества автомобилистов.

В случае совершения нарушений найти владельца такого авто достаточно проблематично. Поэтому нужно срочно решать проблему.

- Получается, прошлые владельцы уже не несут ответственности, а новые еще не несут. Я знаю много случаев, когда прежние владельцы обнаруживали, что им пришли десятки штрафов уже от нового владельца машины. Но так как регистрационных действий проведено не было, то и платить приходилось им, - отметил эксперт.

Он уверен, что решить проблему «ничейный» авто поможет мобильное приложение, где можно удобно и быстро перерегистрировать машину.

Создать такое приложение можно на основе существующих баз данных.