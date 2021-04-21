Правила работы профсоюзов в России могут ужесточить

В России могут ужесточить правила работы профсоюзов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России могут ужесточить правила работы профсоюзов. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ликвидировать занимающиеся политикой профсоюзы, которые получают иностранное финансирование. Свое предложение она направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Политолог отметил, что профсоюзы создаются для защиты социально-трудовых прав и интересов россиян. Однако некоторые организации злоупотребляют своими полномочиями. В качестве примера Орлов назвал межрегиональный профсоюз «Альянс врачей», который в марте был признан организацией, выполняющий функции иноагента.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее Госдума одобрила закон, ужесточающий требования к НКО-иноагентам. Решение приняли в рамках заседания нижней палаты парламента, передает Москва 24