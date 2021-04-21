В России 21 апреля 2021 года выявлен 8 271 новый случай заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 271 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 2й апреля 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 727 125 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки случаи заражения зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число заболевших снова зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 1988. Второе место остается за Санкт-Петербургом, где выявили 693 заболевших. Тройку замыкает Московская область с показателем 586 заразившихся.

Кроме того, за 24 часа выявили 399 летальных исхода, а вылечили 9 644 пациента. За весь период пандемии жертвами коронавируса в России стали 106 706 заразившихся, всего выздоровели 4 352 873 человек.