Экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова задержали по подозрению в организации митинга Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Москве полиция задержала бывшего заместителя председателя российской Государственной думы Владимира Рыжкова по подозрению в нарушении при организации митинга. Об этом экс-депутат рассказал в среду, 21 апреля, в интервью агентству ТАСС.

По словам Владимира Рыжкова, сотрудники полиции пришли к нему домой и отвезли его в ОВД «Хамовники». Политику вменяют вину по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга или демонстрации).

- Я попытался объяснить правоохранителям, что ни к чему не призывал, только перепостил сообщение об акции с сайта «Эха Москвы». Я не считают этот репост призывом и тем более организацией митинга. Сейчас жду адвоката и нахожусь в отделе полиции, - рассказал Рыжков ТАСС.

Правоохранительные органы Москвы пока что не давали официальный комментарий по этому поводу.

Владимир Рыжков был первым заместителем председателя нижней палаты с 1997 по 1999 годы, а позже до 2007 года стал депутатом Государственной думы. Сейчас он является профессором Высшей школы экономики.