МИД России выразил протест послу Чехии из-за новых действий против дипломатов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чешскому послу в Москве Витезславу Пивоньке заявили Витезславу Пивоньке из-за новых недружественных действий Праги против российских дипломатов. Об этом в четверг, 22 апреля, говорится в комментарии официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой.

- Сегодня в МИД РФ был вызван посол Чешской Республики Витезслав Пивонька. Послу Чехии заявили решительный протест в связи с предпринятыми сегодня чешскими властями дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников посольства России в Праге, - сообщила представитель внешнеполитического ведомства России.

Напомним, что сегодня власти Чехии объявили о сокращении численности российского посольства в Праге до количества дипломатов Чехии в Москве. Мария Захарова сообщила, что Россия ответит на данную меру.

Министр иностранных дел Чехии заявил, что ведет с союзниками переговоры о высылке российских дипломатов. После этого Словакия выслала трех сотрудников посольства России в Братиславе.