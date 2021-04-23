Под Истрой электричка задела платформу, задержано движение шести поездов

Под Истрой электричка задела платформу, задержано движение 6 поездов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под подмосковной Истрой на станции "Новопетровская" электричка задела платформу, задержано движение шести поездов. Авария произошла из-за смещения железнодорожных путей.

"На станции "Новопетровская" произошло касательное столкновение пригородной электрички с железнодорожной платформой из-за смещения железнодорожного полотна после капитального ремонта", - сказал собеседник агентства РИА Новости в экстренных служб региона.

По словам источника агентства, электропоезд 23 апреля двигался в сторону области. В данный момент на месте происшествия работает ремонтный поезд. Информации о пострадавших пока нет. Причины и ответственные за смещение железнодорожного полотна выясняются.

Ранее подобный случай произошел во Владимирской области. Из-за схода с путей поезда с нефтепродуктами отменили электрички на Ковров. Тогда в регионе ввели режим ЧС.