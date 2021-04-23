В 2020 году банки передали коллекторам долги россиян на 582 миллиарда

В 2020 году банки передали коллекторам долги россиян на 582 миллиардов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские банки за 2020 год передали коллекторам просроченные долги на 582 миллиардов рублей, говорится в отчете Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, имеющемся в распоряжении РБК.

По данным ассоциации, эта сумма оказалась рекордной с 2013 года. Специалисты отметили, что в сравнении с 2019 годом число новых долгов, переданных коллекторам, выросло на 4,9%, до 8,4 млн ссуд.

Из-за роста проблемной задолженности банки России стали активнее делиться частью долгового портфеля с коллекторами. Так, осенью прошлого года коллекторы стали получать от банков более "молодые долги".

Отмечено, что в 2020 году доля кредитов, которые были просрочены более чем на 90 дней, выросла на 11% и достигла трети портфеля коллекторов. В ассоциации коллекторов ожидают, что в 2021 году на рынок поступят долги, которые образовались во второй половине 2020 года, и с которыми ранее банки работали самостоятельно.