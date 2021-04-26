Путин в разговоре с Макроном отметил абсурдность обвинений Чехии против России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин по просьбе своего французского коллеги Макрона прокомментировал российско-чешские отношения, подчеркнув абсурдный характер обвинений и действий Чехии против России. Разговор лидеров двух стран состоялся в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

- По просьбе Эмманюэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние отношений между Россией и Чехией. Президент России подчеркнул абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что у Чехии не было никаких предпосылок и оснований для обвинений российской стороны в причастности к инциденту в Врбетице в 2014 году.