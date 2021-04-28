Контактная группа по Донбассу не смогла договориться о "пасхальном перемирии"

Борис Грызлов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Киев заблокировал предложенные Москва на заседании Трехсторонней контактной группы механизмы предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил по итогам встречи контактной группы полпред России Борис Грызлов, уточнив, что в ходе заседания договориться о «пасхальном перемирии» не удалось.

«Сегодня на заседании Контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом», - заявил он.

Полпред России подчеркнул, что вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на «выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта».

Грызлов также отметил, что, несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным силам проявляет свою неспособность в осуществлении практических шагов по соблюдению режима прекращения огня.

Глава делегации Украины в свою очередь заявил, что шанс установить «пасхальное перемирие» есть и консультации продолжатся.