В Генпрокуратуре Киргизии назвали ситуацию на границе запланированной провокацией Таджикистана

В Генпрокуратуре Киргизии заявили о нарушении таджикской стороной договора между странами о добрососедских и партнерских отношениях.

В ведомстве также назвали ситуацию на границе запланированной провокацией.

- В нарушение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан договора о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства, военнослужащие Таджикистана с целью захвата суверенной территории Кыргызской Республики, нарушая суверенитет и целостность Кыргызстана, вероломно вторглись на территорию нашей страны, - говорится в заявлении на официальном сайте надзорного ведомства Киргизии.