Первокурсников предложили освободить от платы за общежития в новом учебном году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года. Свою инициативу он объясняет тем, что больше года в мире длится пандемия коронавируса. Многие россияне потеряли часть доходов и выполнять свои обязательства становится сложнее.

Обучение детей – это внушительная статься расходов, и оплата общежития тоже больно бьет по карману родителей.

Раньше сами студенты могли подрабатывать в свободное от учебы время в общепите и торговле, но пандемия больно ударила по данным сферам. Работодатели стали отказываться от услуг молодых специалистов.

Тем не менее, подобные обстоятельства не должны влиять на возможность получения образования. Задача государства и общества – оказать поддержку студентам, особенно иногородним.

В связи с этим парламентарий обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с предложением освободить от платы за общежитие молодых людей, которые поступят учиться в высшие учебные заведения летом 2021 года.

- Освободить их от платы за проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения, - цитирует RT текст письма.

Ранее сообщалось, что приемная кампания в учебные заведения на 2021-2022 учебный год может быть проведена дистанционно. Соответствующий проект подготовили в Минобрнауки РФ и теперь документ проходит обсуждение.

Прием документов в электронной форме может стать обязательным. К личной подаче можно прибегать, но только исходя из условий эпидемической обстановки, сообщает телеканал "360".