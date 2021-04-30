Путин обсудил с канцлером Австрии борьбу с коронавирусом. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу, 30 апреля, в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцом борьбу с коронавирусом. Оба лидера отметили значительное продвижение в этой области.

"Рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении Кремля.

В процессе разговора Владимир Путин и Себастьян Курц обсудили тему урегулирования конфликта в Донбассе и невозможность вмешательства в дела Белоруссии извне. Также канцлер Австрии предложил российскому президенту встретиться с президентом США Джо Байденом в Вене. Себастьян Курц отметил, что для него и его страны приезд лидеров двух государств был бы большой честью. Он отметил, что Вена готова организовать все необходимые для этого условия.