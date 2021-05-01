С 1 мая россияне должны сдавать два теста на ковид после поездки за рубеж

Россиян обязали сдавать два теста на ковид после поездки за рубеж с 1 мая 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россиян обязали сдавать два теста на ковид после поездки за рубеж с 1 мая 2021 года. Об этом свидетельствует постановление Роспотребнадзора.

Все вернувшиеся в Россию из зарубежных поездок граждане должны будут сдавать тест ПЦР не один раз, а два. Ранее такое требование предъявлялось лишь к приехавшим из Турции и Танзании.

В правилах сказано, что второй тест надо сделать не позже, чем через пять суток после прилета, и не раньше, чем через день после первого. Подчеркнуто, что за неисполнение эпидемиологических правил будет взиматься штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

При этом в ведомстве подчеркивают, что те, кто вакцинировался, тоже должны будут сдать двойной ПЦР.

Кроме вышеуказанных правил, сотрудники Роспотребнадзора начнут выборочно тестировать на коронавирусную инфекцию в аэропортах иностранцев и лиц не имеющих гражданства, указано в документе ведомства.

Обо всех изменениях, вступающих в силу 1 мая, читайте на сайте kp.ru.