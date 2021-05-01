Причиной смерти Михаила Плоткина, первого продюсера Аллы Пугачёвой, стал коронавирус

Первый продюсер Аллы Пугачёвой Михаил Плоткин умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил в своём Instagram композитор Владимир Евзеров.

Он также рассказал, что Плоткин заразился COVID-19 в марте и не хотел ложиться в больницу, но его удалось уговорить.

- Он лежал в двух больницах, весь шоу-бизнес переживал и хлопотал за него. Но он был очень слаб, никто не дал бы гарантии, - сообщил Евзеров.

Накануне своего дня рождения, 19 апреля, Плоткин выписался из больницы, но позже его состояние начало ухудшаться. Как сообщил ранее сайт KP.ru, утром сегодня, 1 мая, Михаила Плоткина не стало. Ему было 77 лет.