Пушилин оценил слова Зеленского об изменении минских соглашений Фото: Дмитрий СТЕШИН

Изменения минских соглашений могут привести к «резне» в Донбасе. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полностью отказываться от минских договоренностей не стоит, однако, по мнению главы государства, некоторые пункты договора надо «обновить».

- Ничего нового в этом нет, это еще придумки Порошенко. Мол, давайте мы забираем границу, а потом или выборы проведем, и все мы там сделаем, и все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, - подчеркнул Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

При этом глава самопровозглашенной в очередной раз отметил, что власти ДНР и ЛНР готовы к переговорам с властями Украины, однако ни украинский президент Владимир Зеленский, ни его помощники с ними никогда не связывались.

Как писал сайт kp.ru, Денис Пушилин объяснил нежелание Зеленского идти на переговоры или устраивать личную встречу страхом украинского лидера «получить пулю в спину».