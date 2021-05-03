Посол России оценил сроки возобновления авиасообщения с Египтом

Российский посол назвал сроки возобновления авиасообщения с Египтом Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Российский посол в Египте Георгий Борисенко сообщил, что Москва рассчитывает на возобновления авиасообщения с египетскими курортами в ближайшие месяцы.

- Необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы, — сказал Борисенко в ходе пресс-конференции.

Он отметил аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха за работу по повышению мер безопасности. Посол также сообщил, что сейчас эпидемиологическая ситуация в Египте стабильная.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх планируется возобновить в ближайшее время. Он отметил, что "все уже практически предрешено".