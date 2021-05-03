В Британии назвали условие для улучшения отношений с Россией

В Великобритании назвали условие для улучшения отношений с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал условие для улучшения отношений с Россией.

- С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений и дипломатии для нас всегда остаётся открытой, — заявил он в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что аналогичной позиции придерживаются многие страны НАТО, однако Москва должна изменить свое поведение.

Ранее Доминик Рааб заявил, что государства группы G7 рассмотрят возможность создания механизмов быстрого реагирования по сдерживанию "пропаганды и дезинформации со стороны России".Министр заявил, что королевство, которое в 2021 году председательствует в объединении, рассчитывает убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования против "российской пропаганды". В качестве примера глава МИД Великобритании привел якобы имевшую место дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавирусной инфекции.