СК назвал короткое замыкание приоритетной версией пожара в московской гостинице

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве, в результате которого погибли два человека.

- По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания, — приводит слова Ивановой ТАСС.

Сейчас принимаются меры к розыску учредителя этого отеля. С ним хотят провести следственные действия. Также следователи допросили организатора слета кадетов, из-за которого в гостинице оказалось 110 детей.

Напомним, ночью 4 мая в гостинице "Вечный зов Премиум" в Южнопортовом районе Москвы сработала пожарная сигнализация. Следственный комитет возбудил уголовного дело по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).