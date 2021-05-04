Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина рассказала, что почувствовала, когда у нее убрали флаг

Тамара Тансыккужина рассказала, как на нее повлиял инцидент с российским флагом. Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Российская шашистка Тамара Тансыккужина, накануне защитившая титул чемпионки мира по шахматам, на радио "Комсомольская правда" рассказала об инциденте, когда во время игры у нее убрали флаг страны.

По ее словам, сначала у нее возникло удивление, некое недоумение и легкая растерянность.

- Я проговаривала со своими тренерами и помощниками, что такая ситуация возможна, но после того, как мы уже начали играть, мне казалось, что вопрос исчерпан: мы играем под российскими флагами и к нам действует смягченный режим. Оказалось, это было не так, они дали понять об этом прямо во время партии, это конечно нарушение регламента. Обычно так не поступают, во время партии любое вмешательство под запретом, - объяснила Тансыккужина.

Напомним, во время финального матча за титул чемпиона мира по шашкам организаторы чемпионата убрали со стола флаг России. Тогда польская шашистка из солидарности тоже убрала флаг, и они продолжили игру без символов своих стран на столе. Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, одержав победу над польской спортсменкой Наталью Садовскую. Финальный матч из девяти раундов состоялся в Варшаве.