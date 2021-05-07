В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция Парада Победы прошла в Москве 7 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Красной площади Москвы завершилась генеральная репетиция парада, который пройдёт 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции были задействованы 12 тысяч военнослужащих, 37 пеших парадных расчёта, более 190 образцов военной и специальной техники, а также 76 самолётов и вертолётов.

Кроме того, в параде на Красной площади впервые участвует расчет военной полиции из Центрального военного округа.

Напомним, репетиция началась в 10 часов утра по московскому времени. Сайт KP.ru вёл прямую трансляцию с места событий. Сам Парад Победы состоится на Красной площади в День Победы 9 Мая в 10:00.

На время генеральной репетиции в Москве перекроют на нескольких участках движения транспорта, а также ближайшие к Красной площади станции метро.