Зеленский 8 мая призвал не допустить новой мировой войны в будущем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения 8 мая призвал не допустить новой мировой войны в будущем.

"Если на мгновение представить невозможное и предположить, что человечеству позволили изменить свою историю один раз, лишиться одного периода, я уверен, что все люди на Земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны. К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем", - сказал Зеленский. Соответствующее видеообращение президента опубликовано на сайте главы государства.

Он отметил, что сегодня весь мир должен показывать, что человечество усвоило урок 1939-1945 годов навсегда.

Владимир Зеленский заявил, что "миллионы школьных учебников по истории" должны быть наполнены "мантрой о невозможности повторения войны".

Напомним, что Украина перестала отмечать День Победы 9 мая, и перешла на европейский формат. Теперь день окончания борьбы с фашизмом в стране отмечают по европейским канонам 8 мая.