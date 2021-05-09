Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы

Александр Лукашенко отметил судьбоносное значение этого праздника для двух народов Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину с Днём Победы и отметил в нём судьбоносное значение этого праздника для белорусов и россиян, сообщила пресс-служба Лукашенко. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

- В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость. Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла - общее достояние и наследие. И долг потомков - сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран, - сказано в поздравлении Александра Лукашенко.