Немецкий депутат Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться "Спутником V"

Выбор "Спутника V" немецкий депутат объяснил тем, что это "более классическая, векторная вакцина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм прибыл в Москву, чтобы пройти вакцинацию российской вакциной "Спутник V". Журналистам об этом сообщил сам немецкий политик.

Дитер Дэм считает, что недопуск вакцины "Спутник V" в Германию обусловлен только политическими причинами, передаёт РИА Новости.

- Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей, - заявил депутат бундестага.

Он также уточнил, что раньше работал в сфере медицины, и выбрал для вакцинации именно российскую вакцину, поскольку больше доверяет "классическим векторным". Дитер дэм отметил, что, по его мнению, такие вакцины больше подходят иммунной системе, чем современные, как AstraZeneca.

Дитер Дэм отметил, что при любой вакцинации есть риск побочных эффектов, однако "Спутник V" политик считает наиболее безопасным препаратом.

Ранее издание Bild со ссылкой на рабочую группу в Министерстве здравоохранения ФРГ сообщило, что переговоры между Россией и Германией по поставкам российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» зашли в тупик.