Риск смерти от коронавируса в шесть раз повышается при неврологических осложнениях Фото: Александр ГЛУЗ

Группа ученых из Питтсбургского университета (США, штат Пенсильвания) связали наличие у пациента неврологических заболеваний с рисками, которые в шесть раз могут увеличивать опасность наступления смерти из-за коронавируса. Результаты их исследования опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open.

- Наличие хронических неврологических недугов в любой форме, начиная поражениями мозга <...> и заканчивая хронической мигренью, является наиболее явной предпосылкой к развитию неврологических осложнений при коронавирусной инфекции, что в два раза повышает его опасность, - сообщают ученые.

При этом специалисты отмечают, что даже при "безобидных на первый взгляд симптомов", вроде потери вкуса, "повышается риск смерти в шесть раз".

Отмечается, что для проведения исследовательской работы эксперты изучили данные 3 744 пациентов с ковидом. У более 80% из них наблюдались неврологические проблемы, среди которых были головные боли, а также потеря обоняния или вкуса. У половины пациентов была выявлена острая энцефалопатия, которая приводила к инсульту и коме.