Мясников о трагедии в Казани: Это не просто псих с ружьем, а результат расчеловечивания

Александр Мясников прокомментировал стрельбу в казанской школе Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент в Казани, где 19-летний мужчина напал на школу.

Он отметил, что его потрясла не только сама новость, но и тот факт, что подобные случаи стали повторяющимися.

- И раньше были психические неуравновешенные люди, во многих домах хранились охотничьи двухстволки. Только если бы нам тогда сказали про охрану в школах, мы бы не поняли, о чем речь. Тут не просто псих с ружьем, тут расчеловечивание как результат пребывания в токсичной среде соцсетей, видеоигр, «горячих» новостей, изменение нравственных ориентиров, — написал Мясников у себя в Telegram-канале.

Телеведущий заявил, что у него есть "рецепт противодействия" подобным случаям, но власти не решатся на его применение.

Напомним, днем ранее, во вторник, 11 мая, утром 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в казанскую школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. Жертвами стали девять человек, семь из которых - дети. 12 мая в Республике Татарстан объявлен днем траура по погибшим.

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