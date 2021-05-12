Депутат Гутенев прокомментировал идею ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров

В Госдуме оценили идею ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил предложение простимулировать россиян сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт. Политик отметило, что ускорить темпы вакцинации было бы хорошо.

«Для выработки устойчивого популяционного иммунитета необходимо увеличить темпы вакцинации населения. Использование различных стимулов мне представляется целесообразным», — цитирует депутата RT.

При этом Гутенев отметил, что важно понимать, за счет каких средств будет проводиться стимулирующая программа.

«Будет ли это касаться внутригородских перевозок — для этого мы должны понимать способность местных и городских бюджетов взять это на себя, будет ли это федеральная программа — и те или иные региональные структуры будут получать компенсацию за эти затраты», — добавил политик.

Напомним, ранее идею стимулировать россиян делать прививки с помощью бонусной системы предложил председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов. Свое обращение он направил главе Минтранса Виталию Савельеву, пишут «Известия».