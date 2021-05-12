Ученые: в Чернобыле возобновились ядерные реакции

В Чернобыле возобновились ядерные реакции, сообщили ученые Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ученые предупредили о возобновлении ядерных реакций на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет научный журнал Science.

Как сообщают специалисты, в массе уранового топлива, который похоронен глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начались реакции деления. Химик Нил Хайят сравнил это с тлеющими углями в мангале.

Датчики отслеживают растущее число нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения, сообщил на прошлой неделе Анатолий Дорошенко из Института проблем безопасности атомных электростанций (ИППАЭС) в Киеве. Это говорит о реакции деления, отметил специалист.

Ученый из того же института Максим Савельев не исключил возможность аварии на ЧАЭС. Он отметил, что у ответственных за управление ситуацией есть несколько лет, чтобы справиться с угрозой.

Ранее скончался инженер лаборатории радиометрических спектрометрических исследований человека и окружающей среды Юрий Вакарин. Тело мужчины обнаружили в его квартире на северо-западе столице. Ему был 91 год. После аварии на Чернобыльской АЭС Вакарин принимал активное участие в ликвидации её последствий. Инженер участвовал в разработке так называемых "портативных установок СИЧ" — Счетчика Излучений Человека.