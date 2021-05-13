Султан Хамзаев предложил включить предупреждающую информацию в рекламу ставок на спорт

В рекламу ставок на спорт предложили включить предупреждающую информацию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил обязать букмекеров включать в свою рекламу предупреждающую информацию о негативных последствиях азартных игр. Свое обращение он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Хамзаев отметил, что такие азартные игры и чрезмерное увлечение ставками на спорт могут привести к развитию зависимости и психических расстройств, обесцениванию социальных, семейных и профессиональных ценностей, считает общественник.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность обязать букмекерские компании выделять 25% времени рекламного ролика на телевидении и радио, а также 25% площади баннерной рекламы в сети интернет под предупреждающую информацию о негативных последствиях зависимости от азартных игр», — цитирует обращение Хамзаева RT.

Общественник напомнил, что на территории России запрещена деятельность казино, за исключением специализированных игорных зон, при этом разрешена букмекерская деятельность и ее реклама, что, по мнению Султан Хамзаев, небезопасно для социально и психологического состояния некоторых граждан, передает телеканал «360».