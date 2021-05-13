Рекорд России и мира по силовому экстриму установил спортсмен в Подмосковье

Рекордсмен Сергей Чуприна. Фото: Министерство физической культуры и спорта МО

Рекорд России и мира по трак-пуллу установил представитель «Федерации силового экстрима России» Сергей Чуприна. Его достижение было зафиксировано экспертами в Видном.

Как рассказали в пресс-служб областного Минспорта, силач смог отбуксировать эвакуатор автобусов MAN, который весит сорок одну тонну, на шестнадцать метров и восемьдесят шесть сантиметров. При этом потребовалось спортсмену на это всего 34,27 секунды.

Во время буксировки Сергей Чуприна не использовал никакие дополнительные приспособления, а сдвинул эвакуатор голыми руками. При этом собственный вес спортсмена составляет 84,6 килограмма.

«Это уверенный шаг вперед в процессе популяризации силового экстрима. Поздравляю Сергея Чуприну с достижением важного результата!» - цитирует главу регионального министерства Романа Терюшкова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что рекорд Чуприны уникален и в отечественном, и в мировом силовом экстриме. До этого никто из спортсменов весовой категории до 90 килограммов не буксировал такой транспорт, передает РИАМО.