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Дом. Семья13 мая 2021 15:20

Во Всемирном фонде дикой природы рассказали, как себя вести при встрече со зверем

Если животное мелкое, то не стоит брать его на руки и пытаться отнести в лес
Елена АКИМОВА
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Во Всемирном фонде дикой природы рассказали, как себя вести при встрече со зверем

Во Всемирном фонде дикой природы рассказали, как себя вести при встрече со зверем

Фото: СОЦСЕТИ

Встретиться с диким животным можно не только в лесу, но и в городской черте. Порой обитатели леса выходят к людям и в таких ситуация человеку важно соблюдать определенные правила поведения.

- Чаще всего к жилью человека приходят молодые особи. Возможно, их привлекает мусор, запах еды. Точно не стоит пытаться забрать обитателя леса домой. Дикое животное может быть опасно, - говорит ФАН специалист Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных Наталья Дронова.

Если же животное травмировано, сбито машиной, то целесообразно сообщить о происшествии в территориальный орган Росприроднадзора.

Косуля может сильно ударить ногой, а ежики и лисы часто переносят бешенство.

- Если животному ничего не угрожает, оно не стоит на дороге, то лучше его не трогать. Скорее всего, оно вернется в свою естественную среду обитания.

Ранее дикий лось был замечен в районе шоссе Энтузиастов в восточной части столицы. Вероятно, покинув Измайловский лесопарк, он отправился гулять по городским улицам.

Живой уголок