Американский журналист назвал Москву лучшим городом для выживания в случае ядерной войны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва могла бы стать лучшим городом для выживания в случае ядерной войны. Об этом в четверг, 13 мая, заявил американский военный публицист Калеб Ларсон в статье для издания National Interest.

Он отметил, что у РФ есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, которая должна устранить недостатки систем противоракетной обороны предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.

- В 1972 году СССР и Соединенные Штаты подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. По нему количество таковых в каждом из государств снизилось до двух. Одну из таких систем можно использовать для защиты комплекса межконтинентальных баллистических ракет, а другую — для обороны города. В случае СССР – это была Москва, - пишет Калеб Ларсон.

В статье говорится, что сперва Москву окружала система А-35, ракеты которой могли сбивать вражеские снаряды за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Но, по мнению ЦРУ, эта система не могла покрыть разнонаправленных ракетных угроз с американской стороны, и не защищала от ядерных взрывов.

В 1995 году защиту Москвы модернизировали, сделав ставку не подземные ракетные шахты, а на мобильные пусковые установки. Американский журналист сообщил также, что в российской столице планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества.

Как писал сайт kp.ru, ранее Калеб Ларсон в статье для National Interes рассказал о российской дизельной подводной лодке проекта «Лада», назвав ее «самой опасной» подлодкой России.

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