Мария Захарова призвала россиян взвешивать риски при выезде за рубеж Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж.

- Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все риски, связанные с путешествием в ту или иную страну. Помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться, — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что страны, которые смягчают коронавирусные ограничения и пускают туристов, могут резко поменять свои планы, поэтому нужно действительно взвешивать все риски.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что открытие новых стран для авиасообщения с Россией - это дело ближайшего будущего. Голикова сообщила, что многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение. Москва анализирует ситуацию.