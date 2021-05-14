Европа потеряла миллиарды долларов из России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа за последний год потеряла миллиарды долларов, которые обычно получала от туристов из России, пишет Die Welt.

Издание сообщает, что жители нашей страны обычно щедро тратят деньги на отдых за границей. В основном больше, чем путешественники из других стран.

"Они были желанными гостями, потому что денег не жалели", — говорится в публикации.

Так, по подсчетам в 2019 году расходы российских граждан на зарубежные поездки составили 34,5 миллиарда долларов. С таким результатом россияне заняли седьмое место в мире.

Автор статьи также напомнил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции российским путешественникам пришлось искать замену этому направлению.

Отмечается, что если в скором времени в России вновь разрешат полеты в Европу, то билеты и путевки будут тут же распроданы — в этом уверены все участники рынка, заключила немецкая газета.