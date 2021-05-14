В Таиланде за отказ от вакцинации ввели уголовное наказание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Провинция Таиланда Бурирам ввела уголовное наказание за отказ от вакцинации против COVID-19. Указ, подписанный губернатором Бурирама Тхатчаконом Хаттхаттхаякуном, опубликован в пятницу.

"Всем лицам старше 18 лет, проживающим или работающим в провинции Бурирам, надлежит оценить собственный риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 по параметрам, которые содержатся в приложенной к настоящему указу анкете, и передать заполненную анкету медицинским работникам или волонтерам по месту жительства до 31 мая", - сказано в указе.

Также отмечено, что если медработники сочтут анкетируемых лиц подверженными заболеванию, то пациентам будет предписано сделать укол в обязательном порядке.

В указе губернатора Бурирама есть отсыл на закон Таиланда о борьбе с распространением опасных инфекционных заболеваний, которые подразумевает штраф или тюремное заключение.

Так, за отказ от анкетирования полагается тюремное заключение сроком до одного месяца и/или выплата суммы в размере 10 тысяч таиландских бат (около 300 долларов). За отказ от прививки, которая была предписана медработниками по результатам анкетирования, предусматривает штраф в размере 20 тысяч бат (около 600 долларов) или тюремное заключение сроком до двух лет и еще один штраф, в размере 40 тысяч бат (около 1200 долларов).