Kyodo: ВВС США разместят в Японии свои беспилотники Triton

ВВС США разместят в Японии свои беспилотники MQ-4C Triton Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы США приняли решение на севере главного японского острова Хонсю, где располагается база американских ВВС Мисава, пару высотных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-4C Triton, сообщает агентство Kyodo.

Издание отмечает, что американцы впервые разместят свои дроны Triton в стране Восходящего Солнца, и находиться они там будут, предположительно, около пяти месяцев. В министерстве обороны Японии надеются, что беспилотники Соединенных Штатов на фоне «растущей активности соседних государств» помогут усилить наблюдение за тем, что происходит в море.