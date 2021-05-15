В NASA прокомментировали успешную посадку китайского зонда на Марс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя NASA по научным вопросам Томас Цурбухен отреагировал на успешную посадку на поверхность Марса беспилотного космического аппарата «Тяньвэнь-1», запущенного Китаем в прошлом году.

«Поздравляю команду CNSA (Китайское национальное космическое управление) с успешной посадкой первого китайского марсохода», - написал заместитель руководителя NASA на своей странице в Twitter.

Цурбухен выразил надежду, что посадка китайского зонда внесет важный вклад в исследование Марса и «в понимание человечеством Красной планеты».

Как писал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 15 мая, Китай впервые в своей истории высадил свой космический зонд на другой планете. Согласно планам, от орбитального аппарата через некоторое время должен отделиться шестиколесный марсоход под названием «Чжуронг» («Бог огня»), который начнет изучать поверхность Красной планеты.