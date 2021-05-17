В Липецкой области используются инновационные агротехнологии

Фото: липецкаяобласть.рф

Липецкие аграрии продолжают посевные работы. Кукурузу на зерно сеют в 17 районах области. На 13 мая текущего года засеяно 24,6 тысячи гектаров. Всего под эту культуру в 2021 году в регионе отведено 65 тысяч гектаров.

Яровыми зерновыми и зернобобовыми липецкие аграрии засеяли 470 тысяч гектаров. Подсолнечник размещён на 143 тысячах гектаров, рапсом засеяна 51 тысяча гектаров. Сою сеют в 16 районах. На данный момент ей засеяно более 14 тысяч гектаров из 76. Всего под масличные культуры в этом году отведено около 330 тысяч гектаров.

Подходит к завершению сев сахарной свёклы. Всего в 2021 году в регионе этой культурой будет занято 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем в прошлом году. На 13 мая засеяно уже 103 тысячи гектаров.

Также предприятия региона начали посадку картофеля и овощей в открытый грунт. На 13 мая посажено более двух тысяч гектаров картофеля и 142 гектара овощей. В основном это капуста, лук, морковь, столовая свёкла.

«Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство Липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчеркнул глава Липецкой области Игорь Артамонов.